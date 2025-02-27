



27 февраля в Волгограде появились первые подробности жуткой аварии, произошедшей на 3-й Продольной накануне вечером. Как сообщает ИА «Высота 102», чудом переживший столкновение иномарки с грузовиком 21-летний парень был извлечён из искорёженного легкового автомобиля. В настоящее время за жизнь мужчины борются врачи больницы скорой медицинской помощи №25.

- Пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, доставлен в реанимационное отделение 25-й больницы. Получает всю необходимую медицинскую помощь, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», авария с участием легкового автомобиля Mitsubishi и грузовика «Урал-Ивеко» произошла 26 февраля на участке 3-й Продольной магистрали в границах посёлка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда. За рулём иномарки находился водитель 2003 года рождения, который выехал на встречную полосу движения, где и совершил столкновение с большегрузом.

Отметим, легковой автомобиль был искорёжен до неузнаваемости. Мужчина, находившийся за рулём, скончался на месте до прибытия медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области