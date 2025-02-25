Врачи спасли 107-летнюю жительницу Волгоградской области

Общество 25.02.2025 15:32
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25.02.2025 15:32
Волгоградские врачи провели срочную операцию и спасли долгожительницу Нехаевского района. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, 107-летнюю Анастасию Ивановну Щетинину в связи с резким ухудшением самочувствия экстренно транспортировали в хирургию Михайловской ЦРБ.
После обследования и консультации с коллегами из 25-ой больницы было принято решение для проведения экстренной операции доставить в Михайловку сосудистого хирурга.
В районной больнице ангиохирург с коллегами из ЦРБ провели сложнейшую операцию по восстановлению кровеносной системы, что спасло жизнь пациентке. Женщину уже выписали.
Анастасия Ивановна Щетинина — ровесница Октябрьской революции. В годы Великой Отечественной войны она работала в тылу - была дояркой, птичницей, помощником тракториста в колхозе.
Фото облздрав 34 t.me
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