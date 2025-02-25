



В Еланском районе Волгоградской области осудили местного жителя, участвовавшего в обмане местных пенсионеров. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек вступил в преступное сообщество, которое заставляло пожилых людей отдавать аферистам собственные сбережения.

- Согласно разработанной преступной схеме, злоумышленники звонили престарелым гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что якобы родственники стали виновниками аварии. Затем они требовали у пенсионеров деньги для помощи пострадавшим, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Местному 18-летнему жителю была отведена самая опасная роль – он должен был лично посещать жертв, забирая у них финансовые средства. Далее парень перечислял их соучастникам, оставляя себе определённый процент.

По информации надзорного ведомства, таким образом банде удалось украсть у еланских пенсионеров 1,5 млн рублей. Промышляли аферисты в феврале 2024 года.

Однако незамысловатый заработок быстро оказался в поле зрения правоохранителей. Житель Еланского района вскоре был задержан. Во время обыска у него также были обнаружены наркотические вещества.

Отметим, на допросе подсудимый вину частично признал. Еланским районным судом за мошенничество и хранение наркотиков молодой человек приговорён к 3 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Фото: из архива ИА «Высота 102»