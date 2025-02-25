Общество 25.02.2025 15:25 Реклама
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25.02.2025 15:25 Реклама
В день начала специальной военной операции, 24 февраля, в «Царицынской опере» состоялась мировая премьера симфонии «ЗОВ» (6+) уфимского композитора Марата Файзуллина, посвященной событиям на Донбассе и героям СВО. Премьера прошла в рамках масштабного патриотического мероприятия «ZOV Победы».
Симфония «ЗОВ» стала первым в России произведением крупной формы, посвященным этой важной теме. Честь первого исполнения была оказана оркестру театра «Царицынская опера» под управлением лауреата всероссийского конкурса и Государственной премии Волгоградской области Сергея Гринева. Символично, что вместе с профессиональными музыкантами в исполнении приняли участие и юные дарования из Волгоградского детского симфонического оркестра.
– Волгоград был выбран неслучайно, – отметил композитор Марат Файзуллин. – Именно здесь – на героической сталинградской земле можно наиболее полно раскрыть в музыке характер, жертвенность и мужество российского солдата. Материал для симфонии начал собираться задолго до 24 февраля 2022 года, а в день начала СВО родилось название, затем и первое музыкальное произведение о жителях Донбасса, ставшее отправной точкой для всего проекта. Симфония отражает события СВО, темы военного быта, жизни солдата, военных маневров и действий подразделений, и завершается прославлением подвига военнослужащих и жизнеутверждающим финалом. Части произведения носят «говорящие» названия: «Знамения», «Действия», «Жертвы», «К Победе!».
Премьера произведения – сложный, но вдохновляющий процесс. Для композитора и дирижёра это стало приятной творческой работой.
– Музыка самобытная, наполнена русским символизмом, скорбью, но при этом и надеждой, – поделился впечатлениями Сергей Гринев. – Симфония «ЗОВ» написана современным языком, современными техниками, но классицизм преобладает. Уверен, произведение будет понятно современному слушателю от первой до последней ноты.
Дирижёр также провел параллель с известными военными произведениями, такими как «1812» Петра Чайковского и Симфония №7 «Ленинградская» Шостаковича, подчеркивая преемственность патриотической темы в русской музыке.
Особый эффект премьере придала красочная видеопроекция, созданная на основе картин из фонда Студии военных художников им. М.Б. Грекова, творческой организации Министерства обороны России, при поддержке Фонда генерала В.П. Дубынина. Визуальные образы, написанные непосредственно в зоне СВО и отражающие батальные и исторические моменты, усилили драматизм музыки и идейный посыл произведения.
– Мы военные художники, служащие Министерства Обороны СВО, – рассказал Андрей Сибирский, художник Студии им. М.Б. Грекова, чьи картины представлены в экспозиции выставки. – Наша основная задача создавать живописную историю современной России, главное событие – СВО. Выезжаем и пишем с натуры, собираем материал, создаём летопись современной истории, где наши бойцы – главные действующие лица. Я работал в Луганске, Донбассе, Херсонском направлении. Использование картин наших художников в видеоряде мероприятия во многом поддерживает мощный энергетический заряд музыкального произведения. Нужно поднимать и прославлять труд и подвиг наших ребят.
В числе первых слушателей симфонии «ЗОВ» были воспитанники кадетских классов, учащиеся специализированных учебных заведений, представители общественных организаций, участники и ветераны СВО, представители областной администрации, депутаты Волгоградской областной Думы. Открыл торжественную часть главный дирижёр, директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев поздравлением с днем защитника Отечества и словами благодарности и почтения в адрес участников СВО.
– Задача культуры прививать наш русский культурный код, передавать из уст в уста важную информацию, через музыку и личный пример делать это лучше всего, – подчеркнул Сергей Гринев. – Сегодня юные зрители могут наблюдать наших героев, участников СВО, которые пришли послушать премьеру. Если проследить историю музыки, то во времена Великой Отечественной войны создавали великие патриотические произведения. Симфония «Зов», написанная по мотивам наших событий может стать ласточкой для нового витка создания симфонической музыки, которая будет прославлять великого русского солдата и народ, станет символом патриотизма русского духа не только в России, но и во всем мире.
В числе почетных гостей на премьере присутствовали координаторы и руководители подразделений фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Волгоградской области. Они отметили важность культурного мероприятия для поддержания духа патриотизма и попросили почтить память павших боевых товарищей минутой молчания, что зал выполнил с глубоким уважением.
О значимости мероприятия для подрастающего поколения рассказал Алексей Пиндыч, директор Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко, майор юстиции:
– Считаю почетным участие кадетов в мероприятии «ZOV Победы». Среди них участники хоровой студии, ребята, занимающиеся историей, поисковой деятельностью, которым важно и нужно услышать произведение первыми. Кадеты активно принимают участие в реализации образовательного проекта «Герой моей семьи, герой моей страны», проводимого Следственным комитетом Российской Федерации. Большое внимание уделяем нашим предкам – героям ВОВ, пишем и про наших выпускников, отцов учащихся, участвующих и погибших в СВО. Эта преемственность поколений героев, которые отстаивают нашу родину и борются с фашизмом.
Мировая премьера симфонии «ЗОВ» Марата Файзуллина стала значимым культурным событием региона. Музыкальное произведение покорило сердца волгоградцев и стало ярким подтверждением силы музыки, способной отражать события истории и вдохновлять на подвиг.
Фото: театр «Царицынская опера».
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneRGykPrvV1
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