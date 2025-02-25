Матери погибшего на СВО Евгения Митченко передали орден Мужества





В Даниловском районе Волгоградской области орден Мужества передали матери участника специальной военной операции Евгения Митченко. Об этом сообщил глава района Сергей Копытов.

– Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждён сержант Евгений Николаевич Митченко, – написал руководитель на своей странице в социальной сети. – Вечная память и слава нашим защитникам, которые стоят на страже Родины и защищают нас от неонацизма.

Евгений Митченко был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Уроженец Даниловского района погиб при исполнении воинского долга 14 августа 2024 года.

Фото: Сергей Копытов