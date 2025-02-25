



В Волгоградской области прокуратура помогла матери покусанного ребёнка взыскать компенсацию с заводчика собаки. Как сообщает ИА «Высота 102», минувшим летом 8-летний мальчик стал жертвой агрессивной овчарки, гуляя на улице.

- В июле 2024 года её сын находился в центре в р. п. Рудня Волгоградской области, где его укусила овчарка, принадлежащая местному жителю. В результате мальчиком получена укушенная рана левого предплечья, ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Также ребёнку был нанесен моральный ущерб. После произошедшего школьник боится один выходить из дома.

Отметим, физические и моральные страдания ребёнка Руднянский районный суд оценил в 30 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»