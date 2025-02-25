В Госдуме рассказали, что делать при отказе банка принимать «старые» доллары





В Госдуме заявили, что у долларовых купюр нет срока годности. Как сообщил ТАСС член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, обменники должны принимать купюры любого образца.

- Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности, - рассказал изданию Чаплин.

Отказать в приеме купюры могут лишь при значительном разрыве, а также при наличии следов масла или склеивания. Банки могут также ввести и собственные критерии износа купюр, но они не должны противоречить действующему законодательству.

Если же потребитель не согласен с решением банка, он имеет право потребовать письменное обоснование причины. С данной бумагой россиянам предлагают обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Долларами нового образца сейчас считаются купюры от 2013 года. Известно, что очередное обновление произойдет в 2026 году в качестве защиты от подделки.

Между тем, в последнее время россияне все чаще стали жаловаться на отказ банков принимать купюры старого образца. Или же банкиры требуют большую комиссию за такие купюры.