В Волгограде 8-метровое чучело готовят к Масленице





В Волгограде сотрудники МБУ «Северное» завершают работу по созданию чучела к Масленице. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, части символа прощания с зимой уже почти готовы к отправке в Центральный парк культуры и отдыха.





Как и в прошлом году, чучело выполнено из деревянного бруса, обшитым картоном и тканью. Внутрь каркаса после установки поместят солому, сухие опилки и еловые ветки.

После полной сборки ее отправят с помощью трала на место проведения мероприятия. Для изготовления каркаса специалистам потребовалось около половины кубометра деревянного бруса, порядка 50 метров хлопчатобумажной ткани светлых цветов, из которой рабочие «сошьют» рубаху и сарафан, а на плечах и голове появится платок и кокошник. Окружность основания объекта составит не менее 12 метров.

К концу рабочей недели чучело будет доставлено в парк, где уже в это воскресенье, 2 марта, его по традиции сожгут.

Видео: администрация Волгограда