



24 февраля администрация Волгограда выставила на торги территорию посёлка 4-й участок Краснооктябрьского района. Как сообщает ИА «Высота 102», аукцион состоится весной, в марте 2025 года. Победителю торгов достанется участок земли в границах ул. Тарифной, ул. им. Атласова, ул. им. маршала Еременко, ул. Ополченской и ул. Большереченской площадью 60,3 тыс. кв. метров.

Начальная цена аукциона — 13,1 млн рублей. При этом победителю торгов предстоит инвестировать в застройку данной территории порядка 11,3 млрд рублей в течение 10 лет. Здесь должны появиться не менее 11 новых МКД общей площадью 114,5 тыс. кв. метров, а также детский сад на 221 ребёнка, парковочные пространства на 1497 автомобилей, а также новые дороги.

Примечательно, что продают власти землю несмотря на то, что здесь расположены 23 многоквартирных дома и до сих пор проживают собственники квартир. При этом все эти сооружения признаны аварийными в 2014-2022 годах, а граждане ожидают расселения. Последнее должно стоптаться лишь в сентябре 2025 года.

Согласно конкурсной документации, 13 из 23 МКД включены в скандально известную муниципальную программу «Жилище», где собственникам вместо альтернативного жилья представляют лишь денежную компенсацию, рассчитанную на основании заказанной чиновниками экспертизы. Оставшиеся дома включены в региональную программу, где владельцы недвижимости могут самостоятельно выбирать между предложенным жильём и компенсацией.

Отметим, заявки на участие в аукционе муниципалитет будет принимать в течение нескольких недель до 21 марта. Ранее, в 2022 году, редакция сообщала о подготовке властями проекта комплексного развития территории посёлка 4-й участок.

Фото из архива ИА «Высота 102»