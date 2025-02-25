В Волгоградской области 8 га леса изъяли из частной собственности

Камышинский городской суд в Волгоградской области признал недействительным результаты межевания земельного участка, в результате чего в частной собственности оказались 8 га леса, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Нарушения лесного законодательства были вскрыты в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что из долей предприятий «Совхоз «Вихлянцевский» и «Мичуринское» был сформирован земельный участок сельскохозяйственного назначения, в состав которого незаконно включили 8 га земель лесного фонда Камышинского лесничества. Указанная земля с лесом оказалась в собственности гражданина.

Был подан иск в суд, который удовлетворил требования прокурора. Внесение изменений в ЕГРН о границах участка и возвращение земель лесного фонда в федеральную собственность находится в прокуратуре на контроле.

Фото из архива V102.RU