Общество

Под Волгоградом задержали водителя, катавшего пассажира на тюбинге

Общество 25.02.2025 14:51
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25.02.2025 14:51


В Дубовском районе Волгоградской области полиция установила личность водителя, перевозившего пассажира на тюбинге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, им оказался 21-летний местный житель. 



Как ранее сообщалось информагентством, опасное развлечение, которое лишь по счастливой случайности не закончилось трагедией, запечатлела камера видеорегистратора. Запись быстро распространилась по местным Telegram-каналам. 

На видео в полиции молодой человек сознался в содеянном и пообещал впредь не нарушать правила дорожного движения. 

- В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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