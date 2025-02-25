Под Волгоградом задержали водителя, катавшего пассажира на тюбинге





В Дубовском районе Волгоградской области полиция установила личность водителя, перевозившего пассажира на тюбинге. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, им оказался 21-летний местный житель.





Как ранее сообщалось информагентством, опасное развлечение, которое лишь по счастливой случайности не закончилось трагедией, запечатлела камера видеорегистратора. Запись быстро распространилась по местным Telegram-каналам.

На видео в полиции молодой человек сознался в содеянном и пообещал впредь не нарушать правила дорожного движения.

- В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области