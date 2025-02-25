В Елани простятся с погибшим в прошлом году на СВО Дмитрием Курским

26 февраля в рабочем поселке Елань в Волгоградской области в последний путь проводят 47-летнего Дмитрия Курского, погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Елань новости», мужчина не дожил до Нового года всего несколько дней. Он погиб 25 декабря 2024 года при выполнении боевого задания.

Прощание с Дмитрием Курским начнется в 9.00 по адресу: переулок Почтовый, 14. В 10.00 пройдет отпевание в церкви рабочего поселка Елань.

Фото: Алексей Костяков