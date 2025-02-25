Специалисты ВТЗ вошли в число лучших инженеров России

Общество 25.02.2025 13:02 Реклама
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25.02.2025 13:02 Реклама
Шестеро сотрудников Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, стали лауреатами и призерами XХV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2024» в номинации «Черная металлургия». Победителям вручены сертификат и серебряный знак «Профессиональный инженер России», их имена занесены в соответствующий реестр специалистов.
Лауреатами конкурса по версии «Профессиональные инженеры» признаны заместитель начальника технического отдела – начальник бюро новых видов продукции Евгений Чернояров, по версии «Инженерное искусство молодых» — ведущий инженер-технолог технического отдела Владислав Гринцов. По результатам первого тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» победителями признаны ведущий инженер-технолог лаборатории металловедения и термообработки труб Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) Анна Гусева, ведущий инженер отдела главного механика Сергей Павлов и начальник лаборатории прокатки труб ЦЗЛ Андрей Ульянов, по «молодежной» версии – инженер-конструктор конструкторско-технического отдела Роман Димитров.
Экспертная комиссия в составе ведущих российских ученых, конструкторов, инженеров отметила разработки специалистов ВТЗ в области освоения новых видов трубной продукции из различных классов сталей, совершенствования технологии производства, а также достижения в научно-практической, рационализаторской деятельности и социальной жизни предприятия.
— Национальный конкурс «Инженер года» подчеркивает значимость инженерной профессии в современном обществе. Специалисты ВТЗ восьмой год подряд признаются профессиональным сообществом лучшими инженерами России, одерживая победу в конкурсе. Достижения коллег вносят значительный вклад в развитие предприятия, компании и российской промышленности, служат источником вдохновения для будущих поколений инженеров и ученых, подчеркивая, что инженерия – ключ к прогрессу и развитию, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2001 года в двух версиях: «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно. Конкурс проходит в два тура: первый отборочный и второй, в ходе которого в каждой номинации определяются три лауреата.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneRGykNMbf4
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