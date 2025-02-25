Морозы в Волгоградской области ослабнут к началу весны

Общество 25.02.2025 08:49
0
25.02.2025 08:49
Морозы в Волгоградской области пойдут на убыль к концу недели и к началу весны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, к 1 марта дневная температура воздуха опустится до -3 градусов, хотя ночью будет еще холодно – местами до -14.
Однако уже 2 марта в регионе заметно потеплеет. Днем будет до нуля, а ночью – не более -7 градусов. При этом в начале марта в Волгоградской области также ожидается снег.
Между тем, по данным Волгоградского ЦГМС, пока в ближайшие дни морозы не отступят. В ночь на 26 февраля местами ночные температуры опустятся до -23 градусов. Днем будет не более минус десяти. В областном центре 25 февраля ожидаются дневные температуры не ниже -9 градусов. А 26 и 27 февраля будет чуть теплее – до -8 и до -5 соответственно.
Специалисты ВТЗ вошли в число лучших инженеров России25.02.2025 13:02 Реклама
Общество 25.02.2025 13:02 Реклама
Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей Коледин25.02.2025 12:27
Общество 25.02.2025 12:27
Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере Волгограда25.02.2025 11:59
Общество 25.02.2025 11:59
В Рудне суд оценил страдания покусанного собакой школьника в 30 тыс. рублей25.02.2025 11:55
Общество 25.02.2025 11:55
Первые в 2025 году бесплатные электрички запускают в Волгограде25.02.2025 11:36
Общество 25.02.2025 11:36
В Волгоградской области 8 га леса изъяли из частной собственности25.02.2025 10:08
Общество 25.02.2025 10:08
Народные забавы, концерты и мастер-классы: программа гуляний на Масленицу в Волгограде25.02.2025 09:58
Общество 25.02.2025 09:58
Волгоградцам перечислили плюсы от сноса старой телебашни25.02.2025 09:34
Общество 25.02.2025 09:34
Матери погибшего на СВО Евгения Митченко передали орден Мужества25.02.2025 09:34
Общество 25.02.2025 09:34
«Это все из-за квартиры»: волгоградка обвинила соседа на подселении в музыкальном терроре25.02.2025 07:56
Общество 25.02.2025 07:56
В Волгоградской области 24 февраля похоронили двоих погибших на СВО станичников24.02.2025 21:31
Общество 24.02.2025 21:31
Волгоградцы хотят поставить памятник погибшей от рук живодера Лесси24.02.2025 21:10
Общество 24.02.2025 21:10
Хэдлайнером фестиваля ULTRA100 в Волжском станет рэпер Крип-А-Крип24.02.2025 20:15
Общество 24.02.2025 20:15
В Госдуме задумались о цензурировании и замедлении видеоигр24.02.2025 19:56
Общество 24.02.2025 19:56
Цены на новостройки в Волгограде улетели от вторички на 33%24.02.2025 18:03
Общество 24.02.2025 18:03