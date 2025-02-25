Первые в 2025 году бесплатные электрички запускают в Волгограде

Общество 25.02.2025 11:36
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25.02.2025 11:36
В Волгограде запускают первые в этом году бесплатные электрички. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК «Ротор», они развезут болельщиков после матча, который состоится на «Волгоград Арене» 3 марта с «Уралом».
Пригородные электропоезда отправятся до станции Шпалопропитка и до станции Волжский:
№ 6339, сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:50 (нижняя платформа) и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22:56 (без остановок на ВолгоГРЭС, заводе им. Кирова, Лесобазе);
№6437/6438 сообщением Волгоград-1 – Волжский отправлением с о.п. Мамаев Курган 21:55 (верхняя платформа) и прибытием на ст. Волжский в 22:33 (без остановок на Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской).
Напомним, первый в этом году матч «Ротора» начнется 3 марта в 19-30 ч.
Фото V102.RU (архив)
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