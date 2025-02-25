Общество

УФАС разбирается с аукционом на слежку за платными парковками в Волгограде

Общество 25.02.2025 13:31
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25.02.2025 13:31


В Волгограде приостановлено определение победителя аукциона на оказание услуг по аренде комплексов фотовидеофиксации для платных парковок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, антимонопольный орган отреагировал таким образом на жалобу ООО «Центр мобильных разработок» из Москвы, по мнению которого положения извещения об электронном аукционе нарушают закон о контрактной системе.  
В частности, в компании считают, что заказчик выставил избыточное условие к участникам закупки, которое касается технической возможности комплексов для фиксации административных нарушений, таких, например, как нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, в том числе на трамвайных путях или на пешеходном переходе. По мнению авторов жалобы, вынесение соответствующих постановлений об административных правонарушениях при использовании комплексов заведомо невозможно и противоречит действующему законодательству. Это требование, подчеркивается в жалобе, внесено умышленно с целью ограничения спектра устройств, возможных для применения в рамках данного объекта закупки. В связи с этим в московской компании просят приостановить проведение аукциона, провести внеплановую проверку документации и выдать заказчику предписание об устранении нарушений. 
Волгоградское УФАС рассмотрит данную жалобу уже 26 февраля. До этого времени контракт с победителем заключен не будет. 
Согласно технической документации, власти намерены взять в аренду 17 комплексов фото и видеофиксации для платных парковочных пространств сроком на 2 месяца. Начальная стоимость контракта составила 93 миллиона 942 тысячи рублей. На аукцион было подано две заявки, победителем объявлен участник, предложивший цену в 93 миллиона 472 тысячи рублей.
Как следует из технической документации, комплексы фото и видеофиксации планируется установить на новых платных парковках, которые, как ранее сообщало V102.RU,  организовывают в областном центре. Они расположатся на улицах Краснознаменская, Мира, Володарского, Комсомольской, Гоголя, Волгодонской, 10-й дивизии НКВД, Глубокоовражной, Островского, Коммунистическая, Набережной 62-й армии и проспекте Ленина. Общее количество мест на новых парковках составит 751. 
Фото V102.RU (архив)

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