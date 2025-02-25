Общество 25.02.2025 13:31
0
25.02.2025 13:31
В Волгограде приостановлено определение победителя аукциона на оказание услуг по аренде комплексов фотовидеофиксации для платных парковок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, антимонопольный орган отреагировал таким образом на жалобу ООО «Центр мобильных разработок» из Москвы, по мнению которого положения извещения об электронном аукционе нарушают закон о контрактной системе.
В частности, в компании считают, что заказчик выставил избыточное условие к участникам закупки, которое касается технической возможности комплексов для фиксации административных нарушений, таких, например, как нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, в том числе на трамвайных путях или на пешеходном переходе. По мнению авторов жалобы, вынесение соответствующих постановлений об административных правонарушениях при использовании комплексов заведомо невозможно и противоречит действующему законодательству. Это требование, подчеркивается в жалобе, внесено умышленно с целью ограничения спектра устройств, возможных для применения в рамках данного объекта закупки. В связи с этим в московской компании просят приостановить проведение аукциона, провести внеплановую проверку документации и выдать заказчику предписание об устранении нарушений.
Волгоградское УФАС рассмотрит данную жалобу уже 26 февраля. До этого времени контракт с победителем заключен не будет.
Согласно технической документации, власти намерены взять в аренду 17 комплексов фото и видеофиксации для платных парковочных пространств сроком на 2 месяца. Начальная стоимость контракта составила 93 миллиона 942 тысячи рублей. На аукцион было подано две заявки, победителем объявлен участник, предложивший цену в 93 миллиона 472 тысячи рублей.
Как следует из технической документации, комплексы фото и видеофиксации планируется установить на новых платных парковках, которые, как ранее сообщало V102.RU, организовывают в областном центре. Они расположатся на улицах Краснознаменская, Мира, Володарского, Комсомольской, Гоголя, Волгодонской, 10-й дивизии НКВД, Глубокоовражной, Островского, Коммунистическая, Набережной 62-й армии и проспекте Ленина. Общее количество мест на новых парковках составит 751.
Фото V102.RU (архив)
В Волгоградской области 5 марта проверят систему оповещения ГОЧС25.02.2025 17:31
Общество 25.02.2025 17:31
МВД: мошенники «омолодились» для студентов25.02.2025 17:01
Общество 25.02.2025 17:01
Полтонны шашлыка и 10 тыс. блинов предложат съесть волгоградцам на Масленицу25.02.2025 16:42
Общество 25.02.2025 16:42
Волгоградцы засняли радужное гало над областным центром25.02.2025 16:27
Общество 25.02.2025 16:27
Земля в обмен на инвестиции: в Волгограде выставили на торги посёлок 4-й участок25.02.2025 15:51
Общество 25.02.2025 15:51
В Елани простятся с погибшим в прошлом году на СВО Дмитрием Курским25.02.2025 15:37
Общество 25.02.2025 15:37
Врачи спасли 107-летнюю жительницу Волгоградской области25.02.2025 15:32
Общество 25.02.2025 15:32
Волгоградцы первыми услышали мировую премьеру симфонии «ЗОВ», посвященную героям СВО25.02.2025 15:25 Реклама
Общество 25.02.2025 15:25 Реклама
Под Волгоградом задержали водителя, катавшего пассажира на тюбинге25.02.2025 14:51
Общество 25.02.2025 14:51
В Госдуме рассказали, что делать при отказе банка принимать «старые» доллары25.02.2025 14:26
Общество 25.02.2025 14:26
В Волгограде 8-метровое чучело готовят к Масленице25.02.2025 13:29
Общество 25.02.2025 13:29
Специалисты ВТЗ вошли в число лучших инженеров России25.02.2025 13:02 Реклама
Общество 25.02.2025 13:02 Реклама
Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей Коледин25.02.2025 12:27
Общество 25.02.2025 12:27
Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере Волгограда25.02.2025 11:59
Общество 25.02.2025 11:59
В Рудне суд оценил страдания покусанного собакой школьника в 30 тыс. рублей25.02.2025 11:55
Общество 25.02.2025 11:55