Жители девятиэтажного дома в Красноармейском районе Волгограда просят правоохранителей и общественность защитить их от соседа, который заставляет их ежедневно слушать музыку с 7 утра до 10 часов вечера.

- У нас сперва гимн идет раза три, потом «Я русский», потом лай собак, потом какая-то зарубежная музыка. В 9 вечера идет гимн России раза три-четыре, потом снова «Я русский» и собаки. Итак каждый день. Это продолжается с 5 февраля, - сообщила V102.RU Светлана Кучмина, которая проживает в «музыкальной» квартире на подселении.





Женщина, которая является инвалидом третьей группы и недавно пережила инсульт, уверят, что музыка в комнате соседа включается каждый день автоматически в одно и тоже время. При этом мужчина на своих «квадратах» не проживает.

- Принес солнечную батарею, аккумулятор, установил колонку и пододвинул ее к двери. Вот она и орет целыми днями. Уже невыносимо это слушать. У соседей внизу маленький ребенок. Они говорят, что уже с ума сходят, а что делать - не знаем. Несколько раз вызывали полицию, но они только руками разводят, дескать, закон он не нарушает, - говорит Светлана Алексеевна.

По ее словам, трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме на бульваре Энгельса была разделена между ее мамой и отчимом несколько лет назад. По суду мужчине определили одну комнату площадью 11,8 кв.м. Зал и детская комната досталась ее маме, а потом перешла женщине по наследству. Сейчас 2/3 квартиры принадлежит Светлане и её сыну. Коридор, кухня, ванная и туалет у соседей общие. Собственники комнаты, которую когда-то присудили отчиму Светланы, уже несколько раз менялись. Последний раз это произошло примерно чуть более 3 лет назад. Ранее соседи не конфликтовали. Однако, по словам женщины, ее жизнь стала невыносима из-за жилищного вопроса, который обрисовал ей сосед.





- Началось все с того, что он предложим мне продать жилье, а я отказалась. Предложил раз, два, три, а потом сказал, что устроит нам ад, - рассказывает женщина. - Другим он поясняет, что это из-за моих собак. Но я считаю, что все из-за квартиры, а собаки - это предлог. Соседка снизу хотела купить у него комнату за 800 тысяч рублей, чтобы прекратить все это безобразие, но он отказался.

Светлана рассказала, что у нее два лабрадора. Волгоградка уверяет, что ее животные привитые, добродушные и тихие. Собаки живут с ней уже 6 лет и ранее никаких нареканий от соседей не было. Ранее сосед просил убрать животных и она стала закрывать лабрадоров в своей комнате.





- На них есть документы. В администрацию мы носили их паспорта, они зарегистрированы. Угрозы никакой собаки не представляют, - уверяет Светлана. - Когда все началось, соседи поначалу думали, что это мои собаки так лают и воют, а когда пришли и послушали, что твориться, что собачий лай из его комнаты, то обомлели.

«Музыкальный» сосед в телефонном разговоре заявил V102.RU, что не знает Светлану Алексеевну, а на вопрос о музыке и вовсе ответил, что это бред и отключился.

- У меня Светланы Алексеевны нет соседки, вы что-то путаете, - заявил мужчина информагентству.

Тем временем, жители девятиэтажки написали обращение в администрацию города, прокуратуру и Следственный комитет. По сведениям жильцов, мужчина, который устроил им «ад», может иметь отношение к риэлторам, которые покупают комнаты в подселения, а потом всячески убеждают других жильцов значительно ниже рыночной стоимости продать им оставшиеся квадратные метры. Об этом жители многоквартирного дома также сообщили следователям в своем обращении с надеждой, что правоохранители во всем разберутся. Люди просят защитить их от такого соседа и психологического давления, которое на них оказывается.

Фото, видео читателей V102.RU

Главное фото сгенерировано ИИ