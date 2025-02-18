«Она – тоже гражданка»: двое волгоградцев пожаловались омбудсмену на отмену концерта Лолиты

Две жалобы на отмену концерта Лолиты в Волгограде поступили уполномоченному по правам человека Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена. В ведомстве пояснили, что авторам жалоб в ответах будут даны разъяснения. Но при этом отметили, что данный вопрос находится в сфере гражданско-правовых отношений и должен решаться в первую очередь с организацией, которая предоставляла площадку для проведения концерта. Здесь также предположили, что такие обращения уместнее было направлять уполномоченному по правам предпринимателей Волгоградской области.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», авторы обращений подчеркивали, что для проведения концерта, для которого была заранее подготовлена площадка в «Экспоцентре», не надо было получать дополнительные разрешения, которыми озадачили певицу. Кроме того, отмена концерта нарушила права граждан, которые или уже купили билеты на выступление Лолиты, или собирались это сделать. В обращениях также подчеркивется, что Лолита Милявская не преследуется законом за деяния против государственной власти, национальной безопасности и общественного порядка, а значит, как гражданка России, имеет право пользоваться всеми правами, гарантированными конституцией. В связи с этим защитники певицы заподозрили руководство «Экспоцентра» в дискриминации и совершении неправомерных деяний и попросили омбудсмена передать материалы в правоохранительные органы.

Журналист информагентства пытался выяснить в «Экспоцентре», почему к артистке были выдвинуты дополнительные требования, однако связаться с ответственным за это сотрудником корреспонденту не удалось. Секретарь организации поясняла, что «в кабинете никто не берет трубку».

Напомним, 16 февраля Лолита в соцсетях объявила об отмене концерта, который должен был состояться 5 марта в «Экспоцентре». Она объяснила это тем, что представители площадки, где должно было пройти выступление, выдвинули ей невыполнимые условия – лично получить разрешения в ФСБ, МВД и Минкульта на проведение концерта. Певица призвала активистов, которые добиваются отмены концертов по всей стране, действовать умнее, так как, по ее словам, «из посредственной певички ртом» своими действиями они добиваются, чтобы она «стала легендой».

Фото: архив ИА «Высота 102»