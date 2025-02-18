Андрей Бочаров простился с Народным учителем России Юрием Лепехиным





Сегодня, 18 февраля, состоялась церемония прощания с Героем Труда и Почетным гражданином Волгоградской области Юрием Васильевичем Лепехиным. Как сообщает V102.RU, пришел проститься с Народным учителем России и губернатор Андрей Бочаров.

Как ранее сообщалось информагентством, сердце Юрия Васильевича Лепехина остановилось 16 февраля на 83-м году жизни.

Юрий Васильевич более полувека проработал в системе образования, и большую часть лет – в МОУ СШ № 78 Краснооктябрьского района Волгограда.

Трижды победитель конкурса «Лучшие учителя России» воспитал несколько поколений учеников, ставших победителями и призерами открытых олимпиад разного уровня, а также показавших высочайшие результаты при сдаче ЕГЭ. Имеет множество государственных наград. В 2014 году удостоен высокого звания Героя Труда Российской Федерации.

Фото: администрация Волгоградской области