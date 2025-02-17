Происшествия

В Волжском пожарные штурмовали крышу ЦУМа из-за ложного вызова

Происшествия 17.02.2025 20:47
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17.02.2025 20:47


17 февраля в Волжском экстренные службы вновь съехались к зданию ЦУМа на пр. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», десятки местных жителей стали свидетелями работы пожарных. Прибывшие на место спасатели вынуждены были по пожарной лестнице взбираться на крышу сооружения. Произошедшее очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, именно в верхней части торгового комплекса должен был находиться очаг возгорания. Однако, как пояснили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в ходе осмотра специалистами так и не было ничего обнаружено.

- Сообщение оказалось ложным, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ровно месяц назад, 17 января, к зданию ЦУМа также съезжались экстренные службы. Тогда даже потребовалась эвакуация объекта из-за ложной информации о минировании.

Фото и видео: Ночной волжский / t.me

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