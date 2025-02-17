Общество

Комфортнее, чем в Мурманске и на Сахалине: Волгоградская область заняла 39 место в рейтинге качества жизни РИА

Общество 17.02.2025 11:22
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17.02.2025 11:22


17 февраля РИА Новости опубликовало ежегодный рейтинг регионов по уровню качества жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование журналистов, в 2024 году жить в Волгоградской области стало комфортнее, а регион поднялся в таблице сразу на два пункта с 41 на 39 место.

За 12 месяцев волгоградский регион обогнал Красноярский край, Владимирскую, Мурманскую и Сахалинскую области, которые, напротив, растеряли свои былые позиции.

Эксперты РИА оценили уровень качество жизни на территории Волгоградской области в 55,7 балла. При этом до верхушки рейтинга региону ещё расти и расти. Первые три места традиционно занимают, Москва с 84 баллами, Санкт-Петербург (83,3) и Московская область (81,2).

Отметим, рейтинг РИА Новости составляется по итогу оценки 66 показателей. В частности, эксперты анализируют уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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