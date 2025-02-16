Под Волгоградом назвали победителей «Серебряной мормышки»

Фото Валерия Денисова VK.com
Общество 16.02.2025 17:21
0
16.02.2025 17:21
Фото Валерия Денисова VK.com
В Кумылженском районе Волгоградской области прошел VI открытый фестиваль детского рыболовного клуба «Щука» по ловле рыбы со льда «Серебряная мормышка». Как сообщает ИА «Высота 102», об этом мероприятии, которое состоялось накануне, 15 февраля, на Никитинском пруду, рассказал глава района Валерий Денисов.Так как фестиваль был открытым, в Кумылженский район приехали и взрослые рыбаки, в том числе из Михайловки и Волгограда. Всего зарегистрировались 45 участников.
Правда, погодные условия, в которых соревновались рыбаки, были не самыми лучшими. Утром дул сильный ветер, а к обеду началась метель. Но согреться помог горячий шулюм и блины, которые пекли тут же.
Первое место в соревнованиях занял Клим Сухоруков – он наловил 1970 граммов разной рыбы, второе - Виктор Сытник. Его улов был чуть меньше - 1890 граммов. Он взял приз и в номинации самая крупная рыба «Биг фиш». Замкнул тройку призеров Алексей Сухоруков - 1760 граммов. А самый юный рыбак получил спиннинг из рук главы Кумылженского района.
Фото Валерия Денисова VK.com
Вновь пинок нужен? В Волгограде подрядчик сорвал капремонт больницы №15 за 857 млн рублей16.02.2025 19:56
Общество 16.02.2025 19:56
Жители бегут из «гудящего» дома под Волгоградом16.02.2025 18:56
Общество 16.02.2025 18:56
Лолита отменила концерт в Волгограде из-за невыполнимых условий16.02.2025 16:28
Общество 16.02.2025 16:28
В Волгограде скончался Герой Труда России и Народный учитель Юрий Лепехин16.02.2025 15:32
Общество 16.02.2025 15:32
В Волгограде в «доме Бастрыкина» залатали трубы16.02.2025 15:10
Общество 16.02.2025 15:10
На дороги Волгоградской области высыпали 8 тысяч тонн реагентов16.02.2025 12:40
Общество 16.02.2025 12:40
Врачи оценили состояние пострадавшего от БПЛА волгоградца16.02.2025 11:07
Общество 16.02.2025 11:07
У волгоградцев остался последний шанс увидеть цветущую сирень в феврале16.02.2025 09:48
Общество 16.02.2025 09:48
Волгоградцев предупредили о последствиях магнитной бури 16 февраля16.02.2025 09:05
Общество 16.02.2025 09:05
В Волгограде прошел благотворительный «Медвежий забег»16.02.2025 08:34
Общество 16.02.2025 08:34
Весна не скоро: зимние выкрутасы на Сретение отодвинули наступление тепла в Волгоградской области16.02.2025 07:32
Общество 16.02.2025 07:32
В Волгоградской области водителей предупреждают о мокрой метели на трассах15.02.2025 20:36
Общество 15.02.2025 20:36
Классы опасности проигнорировали при разгрузке судна в Волгограде15.02.2025 18:17
Общество 15.02.2025 18:17
«Дилетантам в этом году не выжить»: в Волгограде накануне 8 марта вновь подорожают тюльпаны15.02.2025 17:16
Общество 15.02.2025 17:16
В Волгограде воины-«афганцы» почтили память товарищей: фоторепортаж ИА «Высота 102»15.02.2025 16:12
Общество 15.02.2025 16:12