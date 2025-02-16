Общество

Под Волгоградом назвали победителей «Серебряной мормышки»

Общество 16.02.2025 17:21
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16.02.2025 17:21


В Кумылженском районе Волгоградской области прошел VI открытый фестиваль детского рыболовного клуба «Щука»  по ловле рыбы со льда «Серебряная мормышка». Как сообщает ИА «Высота 102», об этом мероприятии, которое состоялось накануне, 15 февраля, на Никитинском пруду, рассказал глава района Валерий Денисов.
Так как фестиваль был открытым, в Кумылженский район приехали и взрослые рыбаки, в том числе из Михайловки и Волгограда. Всего зарегистрировались 45 участников.

Правда, погодные условия, в которых соревновались рыбаки, были не самыми лучшими. Утром дул сильный ветер, а к обеду началась метель. Но согреться помог горячий шулюм и блины, которые пекли тут же.

Первое место в соревнованиях занял Клим Сухоруков  – он наловил 1970 граммов разной рыбы, второе -  Виктор Сытник. Его улов был чуть меньше - 1890 граммов. Он взял приз и в номинации  самая крупная рыба «Биг фиш». Замкнул тройку призеров Алексей Сухоруков  - 1760 граммов. А самый юный рыбак получил спиннинг из рук главы Кумылженского района.

Фото Валерия Денисова VK.com

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