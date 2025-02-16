Жители бегут из «гудящего» дома под Волгоградом





Жители дома №8 по ул. Подгорная в Михайловке Волгоградской области вот уже несколько лет не могут добиться переноса станции катодной защиты газопровода от двухэтажки. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, постоянно вибрирующий шкаф, прилепленный к стене дома, в буквальном смысле слова сводит с ума живущих здесь людей. Жители дома №8 по ул. Подгорная в Михайловке Волгоградской области вот уже несколько лет не могут добиться переноса станции катодной защиты газопровода от двухэтажки. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, постоянно вибрирующий шкаф, прилепленный к стене дома, в буквальном смысле слова сводит с ума живущих здесь людей.

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констатируют жильцы.Недавно терпение у людей лопнуло и они пожаловались в районную прокуратуру. Однако ответ из надзорного органа их не обрадовал.Жители считают, что гудящую будку не переносят, потому что на это придется потратить немало денег. Но они не хотят, чтобы на их здоровье экономили газовики, которые, как известно, увеличили расценки на обслуживание газового внутридомового оборудования. Люди намерены обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести обследование дома на предмет шума и вибрации.