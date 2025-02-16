Общество

Жители бегут из «гудящего» дома под Волгоградом

Общество 16.02.2025 18:56
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16.02.2025 18:56


Жители дома №8 по ул. Подгорная в Михайловке Волгоградской области вот уже несколько лет не могут добиться переноса станции катодной защиты газопровода от двухэтажки. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, постоянно вибрирующий шкаф,  прилепленный к стене дома, в буквальном смысле слова сводит с ума живущих здесь людей.
- От этой вибрации некуда деться, в комнатах стоит постоянный гул, жить так невозможно, - констатируют жильцы. – В квартире, около стены которой установлен этот шкаф, все еще хуже. Поэтому люди там долго не живут и уезжают.
Недавно терпение у людей лопнуло и они пожаловались в районную прокуратуру. Однако ответ из надзорного органа их не обрадовал.
- В прокуратуре на целом листе расписали, что такая станция необходима для защиты газопровода. Но никто и не спорит, что она не нужна. У нас люди  грамотные в доме живут, с высшим техническим образованием. Мы нашли правила размещения устройств электрохимической защиты газопроводов. Такие объекты должны стоять на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Кому пришло в голову «прилепить» его к дому, непонятно.
Жители считают, что гудящую будку не переносят, потому что на это придется потратить немало денег. Но они не хотят, чтобы на их здоровье экономили газовики, которые, как известно, увеличили расценки на обслуживание газового внутридомового оборудования. Люди намерены обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести обследование дома на предмет шума и вибрации.
Фото читателей V102.RU

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