В Волгограде прошел благотворительный «Медвежий забег»

Фото зооцентр «Дино» t.me
Общество 16.02.2025 08:34
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16.02.2025 08:34
Фото зооцентр «Дино» t.me
В ЦПКиО Волгограда накануне, 15 февраля, прошел благотворительный забег, посвященный общему дню рождению питомцев зооцентра «Дино» - мишек. Как рассказали ИА «Высота 102» в приюте, мероприятие прошло по-семейному. На радость детям пришли лисичка, динозаврик и дракончик. Участники забега весело пробежали дистанцию и принесли с собой охапки вкусной еды для обитателей зооцентра – фрукты, овощи, мясо, орехи. Также волгоградцы оказали помощь в виде пожертвований благотворительному фонду «Дино».
Напомним, в зооцентре в настоящее время живут три медведя, которых забрали от недобросовестных хозяев и передали зоозащитникам.
Фото зооцентр «Дино» t.me
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