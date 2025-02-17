Общество

Мечты сбываются? В Волгограде утопающим в грязи жителям пообещали отсыпать крошки

Общество 17.02.2025 09:41
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17.02.2025 09:41


В Волгограде новый пешеходный тротуар на улице Тарифной в Краснооктябрьском районе, о котором 7 лет мечтают местные жители, когда-нибудь появится, передает V102.RU.

- По информации департамента городского хозяйства, устройство тротуара на данном участке улицы Тарифной включено в перспективный план работ по благоустройству, - сообщили информагентству в городской администрации в ответ на редакционный запрос. - В целях обеспечения безопасности пешеходов и в соответствии с практикой, применяемой в аналогичных случаях, на указанном участке, при наступлении благоприятных погодных условий, будет произведена подсыпка асфальтобетонной крошкой.

Когда именно начнется реализация перспективного плана благоустройства на данном участке, и в какой срок – пока неизвестно.


Напомним, что жители многоквартирных домов по улице Тарифной уже много лет добиваются восстановления пешеходного тротуара, который разрушился под воздействием строительной техники и времени. По их словам, в непогоду они вынуждены преодолевать бездорожье или с риском для жизни передвигаться по проезжей части до остановки общественного транспорта, магазинов и соцобъектов. 

Ранее горожане неоднократно обращались с этой проблемой в администрацию Краснооктябрьского района, в том числе и коллективно, но даже попыток по восстановлению пешеходного тротуара предпринято не было.

Фото читателей V102.RU

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