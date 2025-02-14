Очевидцы засняли на видео дым от крупного пожара в Заволжье





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области очевидцев насторожило крупное возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102», огромный столб чёрного дыма увидели как жители местных населённых пунктов, так и водители, проезжающие по трассе через Волго-Ахтубинскую пойму. Происходящее читатели информагентства засняли на видео.







- Что-то очень неплохо горит. Видно километров за десять. Дым поднимается со стороны посёлка Средняя Ахтуба. Там рядом располагается производственная площадка GRASS и детский центр «Юный ястреб», - рассказал журналистам один из встревоженных местных жителей.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области на редакционный запрос ответили, что им сообщений о каких-либо возгораниях в Среднеахтубинском районе не поступало. Также об отсутствии каких-либо происшествий заявили и в пресс-службе завода GRASS.

Объяснить происходящее журналистам смогли лишь в местной администрации. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на территории района производится контролируемый отжиг сухой растительности.

- Пока погода позволяет, специалисты выжигают некоторые участки. Все меры безопасности соблюдены, на месте дежурят пожарные расчёты. Повода для беспокойства нет, - подытожила диспетчер.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»