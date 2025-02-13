В Волжском возобновили движение трамваев после масштабного сбоя

Общество 13.02.2025 16:55
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13.02.2025 16:55
В Волжском возобновлено движение трамваев, прерванное из-за происшествия, случившегося вечером 12 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, сломавшийся вагон удалось погрузить и транспортировать в депо.
Напомним, накануне на кольце ВПЗ в Волжском вышел из строя трамвайный вагон. Однако оперативно отремонтировать его не получилось из-за наступивших сумерек, работы в итоге продолжились сегодня, 13 февраля. Временно было прекращено движение трамваев №1 и внесены коррективы в движение трамваев №4 и №4а. Сегодня на участке, где не ходили трамваи, были запущены автобусы с интервалом движения в 20 минут.
Фото Открытый Волжский VK.com
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