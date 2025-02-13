В Волжском 13 февраля устраняют масштабный сбой в движении трамваев

Общество 13.02.2025 14:41
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13.02.2025 14:41
Работы по ремонту трамвая на кольце ВПЗ в Волжском по техническим причинам продолжатся до конца дня 13 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, трамваи по маршруту №1, пока идут ремонтные работы, курсировать не будут. Движение трамваев по маршруту №3 не изменяется.
А вот трамваи маршрутов №4 и №4а с 13-00 ч. будут ходить напрямую от своих конечных до поселка Рабочий и обратно.
При этом от автобусной остановки «Оптовая база» запустили автобусы по маршруту «Оптовая база - ул. Логинова» с интервалом 20 минут.
Пассажиры трамваев смогут пересесть на кольце ВПЗ на автобусы, указанного маршрута и добраться до своих остановок по пути следования трамвая №1, пояснили в мэрии.
Ранее в МУП «Волжская автоколонна №1732» предупреждали об изменениях в движении некоторых трамвайных маршрутов из-за поломка вагона, которая произошла вечером 12 февраля на кольце ВПЗ. Работы изначально планировалось закончить сегодня, к 13-00 ч.
Фото Открытый Волжский VK.com
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