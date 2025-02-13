В Волжском 13 февраля устраняют масштабный сбой в движении трамваев

трамваи по маршруту №1, пока идут ремонтные работы, курсировать не будут. Движение трамваев по маршруту №3 не изменяется.

Работы по ремонту трамвая на кольце ВПЗ в Волжском по техническим причинам продолжатся до конца дня 13 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области,