Участник СВО возглавил Клетскую ЦРБ в Волгоградской области

Сегодня, 10 февраля, комитет здравоохранения Волгоградской области озвучил кадровое решение по Клетской ЦРБ, где утверждена кандидатура нового главного врача. Как сообщили V102.RU в облздраве, по предложению экспертного совета это лечебное учреждение возглавил награжденный в 2023 году медалью «Луки Крымского» военный врач Александр Качурин.

- Александр Юрьевич принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченкой республики, участвовал в специальной военной операции в 2022-2023 годах, - сообщили в ведомстве. - С 2017 года работал начальником группы медицинского обеспечения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области.

Перед новым руководителем ЦРБ поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы.

О новом главвраче известно, что он закончил Волгоградскую медакадемию по специальности Лечебное дело». Александр Качурин имеет огромный опыт работы: более 30 лет он руководил медицинской службой в войсковых частях Волгоградской и Астраханской областях, внутренних войсках МВД РФ.

Фото: комитета здравоохранения Волгоградской области