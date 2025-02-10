В Краснооктябрьском районе Волгограда под колеса иномарки, которую вынесло на остановку общественного транспорта, попал 18-летний юноша. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, пострадавшего доставили в больничный комплекс.

- Пострадавший 18 лет госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы СМП №25. Состояние средней степени тяжести, получает лечение согласно диагнозу, - уточнили в облздраве.

Напомним, что накануне вечером в Краснооктябрьском районе напротив дома №151 по ул. Менделеева иномарка въехала в отбойник, а затем ее вынесло на остановку общественного транспорта, где стоял молодой человек. ДТП зафиксирована уличная камера видеонаблюдения. На записи видно, что машина на большой скорости въезжает на остановку и сбивает человека. От удара пострадавшего подбрасывает в воздух, он переворачивается и падает.