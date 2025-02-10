СК России разберётся с затянувшейся заменой лифтов в волгоградской многоэтажке





Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал рабочую неделю с очередного поручения по расследованию бесчинств в волгоградской коммуналке. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз глава ведомства взял на карандаш затянувшуюся на многие месяцы замену лифтов в многоквартирном доме №39 на ул. Караванной Красноармейского района Волгограда.







- В социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Караванной города Волгограда. В ноябре прошлого года в здании, введенном в эксплуатацию в 1994 году, проведена замена лифтов. Однако до настоящего времени запуск подъемного оборудования не осуществлен. В результате граждане, среди которых пенсионеры и инвалиды, вынуждены подниматься на верхние этажи по лестницам, - рассказали журналистам в Следкоме.

Видеообращение граждан по поручению председателя СК России легло в основу процессуальной проверки. В ближайшее время региональному управлению предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать действиям подрядчика и контролирующих структур правовую оценку.

Отметим, о результатах работы СУ СК России должно будет доложить в Москву. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото и видео: СК России, Волгоград / t.me