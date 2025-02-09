Космос, Султан, Севиль и Ыбрайым родились в Волгограде





В Волгоградской области родились малыши, которыми родители дали редкие и необычные для нашего региона имена. Как сообщили V102.RU в облкомюстиции, в январе на свет появились Космос, Султан, Севиль и Ыбрайым.

Новорожденных мальчиков также называли Дарьян, Добрыня, Кенан, Микола, Ноян, Эван, Эрдем. Будулай, Иона

Среди девочек редкими именами стали Глафира, Дениз, Забава, Кейла, Моника, Элай, Арев, Есфирь, Каталия, Султан, Тэя, Эсма.

Самыми популярными именами в регионе для мальчиков и девочек стали Михаил, Адександр, Иван, Ева, Полина и Мария.