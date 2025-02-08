Общество

В Камышине новую поликлинику сдадут в срок, несмотря на проблемы с документацией

Общество 08.02.2025 15:03
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08.02.2025 15:03


В Камышине Волгоградской области у компании «Трест 7» возникли проблемы при строительстве поликлиники «Городской больницы №1» за 1,3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядчик не смог в срок подготовить проектно-сметную документацию, из-за чего сдвинулось и начало строительных работ.

Согласно информации, размещённой на Госзакупках, осенью 2024 года государственный заказчик в лице ГУК «Управление капитального строительства» вынужден был оштрафовать строителей за нерасторопность на 3,6 млн рублей. Все бюрократические формальности, возникшие на первом этапе реализации проекта, должны были быть улажены за 18 месяцев. Однако, получив в мае 2022 года аванс, организация без малого на год задержала сдачу документов.

- Срок разработки проектно-сметной документации увеличился в связи с продолжительностью подбора и согласования современного сложного медицинского оборудования. Из-за нарушений сроков разработки ПСД подрядчику выставлены требования об уплате штрафных санкций. Разрешение на строительство выдано в начале августа 2024 года, после чего подрядчик сразу же приступил к выполнению работ в рамках госконтракта, - рассказали журналистам в пресс-службе комитета строительства Волгоградской области.

Власти также подчёркивают, что заминка в 340 дней была вынужденной и связана исключительно с особенностями технического задания, которое предусматривает установку в новом учреждении передового диагностического оборудования для проведения рентгенодиагностики, компьютерной томографии и магнитно-резистентной томографии.

По информации чиновников, сейчас подрядчик старается наверстать упущенное, что позволит сдать объект в намеченный срок – в декабре 2025 года.

- В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента здания, монтажу плит перекрытия подвала, кладке стен первого и второго этажей. Также производится монтаж плит перекрытия второго этажа, кладка стен и перегородок из кирпича первого, второго и третьего этажа, монтаж лестничных маршей. На объекте ежедневно работает 40 человек и вся необходимая техника для строительного процесса, - подытожили в облкомстрое.

Напомним, ранее стало известно о срыве капитального ремонта медицинского колледжа, а также строительства водолечебницы в Советском районе Волгограда. В ситуацию вынужден был вмешаться губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Посетив с инспекцией недострой, глава региона распорядился уволить главу ГУК «Управление капитального строительства» Андрея Козьменко, а также дал поручение своим заместителям в течение квартала предпринять меры для исправления ситуации.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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