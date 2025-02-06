Три авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда

Общество 06.02.2025 08:20
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06.02.2025 08:20
В аэропорту Волгоград, несмотря на снятые ограничения на прилет и вылет самолетов, задерживаются три авиарейса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию на электронном табло воздушной гавани города-героя, особенно не повезло пассажирам самолета из Дубая, который должен был прилететь в Волгоград накануне в 23-35 ч. Теперь самолет ожидается в городе-герое только в 18-00 ч.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, который ждали 6 февраля в 00-50 ч., прибудет в Волгоград только в 11-50 ч. 6 февраля. Также перенесено время вылета из Гумрака другого борта до столицы. По расписанию он должен был покинуть Волгоград 6 февраля в 7-15 ч. Однако задержка составит около 5 часов.
Напомним, Росавиация накануне из-за соображений безопасности вводила ограничения на работу волгоградского аэропорта, которые действовали всю ночь. Их сняли в 5-30 ч. 6 февраля.
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