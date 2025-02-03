Волгоградцев предупредили о фейковых платежках за ЖКУ





Жителей Волгоградской области предупредили о новой схеме мошенничества с платежными квитанциями за услуги ЖКХ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аналитика и исследователя киберугроз Игоря Семенюка, для этого они используют подменные QR-коды.

Такие квитанции рассылаются жителям разных регионов, в том числе и в Волгоградской области, и внешне ничем не отличаются от настоящих. На них также указаны реальные логотипы компаний и реквизиты. Единственное отличие имеет QR-код, который переводит пользователя на подменный сайт.

Отличить такие платежки можно довольно легко – если при оплате услуг реквизиты и данные автоматически не проставлены, то на фейковых сайтах от вас требуют заполнить новые реквизиты. Если человек сканирует такой код и оплачивает счет, деньги попадают не поставщику услуг, а злоумышленникам.

Также подобные сайты могут иметь и вредоносные для телефона или компьютера компоненты, которые позволяют преступникам получить доступ к личной информации или порталу «Госуслуг».

При оплате необходимо обратить внимание и на изображение замка в адресной строке браузера - если его нет, то сайт является незащищенным и может оказаться мошенническим. Официальные сервисы для оплаты коммунальных услуг всегда имеют такое изображение.