Общество

Глава регфонда «Защитники Отечества»: Центр для участников СВО в Волгограде – важный и уникальный проект

Общество 25.07.2024 21:49
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25.07.2024 21:49


Многофункциональный центр для участников СВО и членов их семей, который построят в Волгограде, проектируется с учетом пожеланий ветеранов боевых действий и их близких. Об этом V102.RU сообщила сегодня, 25 июля, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Волгоградской области Анна Ганцева.

Напомним, центр планируется построить у подножия Мамаева кургана, а сумма средств, которая будет направлена на реализацию проекта составляет порядка 2 млрд рублей. 

- Центр планируется как для социальной реабилитации, так и для маршрутизирования по медицинской реабилитации. Центр будет работать как для участников СВО, так и для ветеранов боевых действий и членов их семей. Будет сделано всё для того, чтобы все, кто туда обратится, действительно получили комплексную поддержку, - рассказала Ганцева.

По ее словам, ветераны боевых действий и члены их семей также высказывали пожелания, каким они хотят видеть этот центр. Все их идеи и запросы учтены в концепции проекта, который, по словам общественника, на данный момент в России является уникальным.

- Уникальность в том, что там планируется самое современное оборудование, новейшее, которое направлено на снятие психоэмоционального напряжения и на диагностику каких-то проблем со здоровьем. В одном месте будет собрана и социальная составляющая, и медицинская, - объясняет Анна Ганцева. - Будет возможность не только получить консультацию у специалистов, но и пообщаться друг с другом. Это не только центр, куда люди приходят за какой-то помощью, но и место, где они смогут встречаться, обсуждать какие-то вопросы, проводить свой досуг. 

Ганцева рассказала, что идея о строительстве такого центра появилась у губернатора. Потом в ходе обсуждений родилась концепция, которую поддержали участники спецоперации, ветераны боевых действий и члены их семей.

- Много экспертов привлекалось, думали, как это все сделать. Это была не быстрая история, это продуманная история. Хотелось сделать один раз и очень хорошо, чтобы было такое место и удобное, и нужное, - рассказывает общественник.

Место у подножия Мамаева кургана также было выбрано не случайно, поясняет она.

- Мне трудно сказать, что там планировалось раньше, я точно не в курсе, - говорит собеседница агентства. – Но это место самое лучшее на сегодняшний день, которое можно выбрать для участников СВО – это Первая продольная, Мамаев курган, там рядом в парке заложен камень на месте строительства будущего памятника участникам СВО, т.е это такое место силы для наших волгоградцев и самое лучшее, что можно было отдать под строительство центра для наших героев.

По мнению общественников, любые спекуляции на тему необходимости такого центра в Волгограде в настоящее время не уместны и даже аморальны. Ведь люди, которые сражаются на передовой и отдают свою жизнь, выполняя свой воинский долг, должны знать, что дома всегда могут рассчитывать на помощь, поддержку и внимание со стороны органов власти и общества.

- Это самое важное на сегодняшний момент, что можно и нужно сделать для участников спецоперации, - считает Ганцева. - Будет все сделано так, чтобы придя в этот центр они чувствовали себя даже лучше, чем дома. Всё лучшее будет там для наших ребят.

Напомним, что о строительстве Центра для участников СВО губернатор Андрей Бочаров сообщил на встрече с общественностью в ЦКЗ  Волгограда в июне текущего года. 

- Центр должен стать лучшим в стране. Построить это все — мы построим, в этом сомнений нет, у меня точно, а вот вопрос подготовки кадров, внедрения систем реабилитации — вот эта тематика она проблематична. Нужны эффективные методики — в этом основная задача. Мы изучаем новые практики ведущих центров, которые есть в России и мире, в Москве и Московской области, в Татарстане. В Волгоградской области есть хороший опыт, его нельзя сбрасывать со счетов, — сказал тогда глава региона.

Ключевой задачей при реализации этого проекта, напомним, является создание условий, отвечающих всем современным требованиям для многопрофильной реабилитации и комплексной поддержки. 

Так, по данным обладмина, на одной площадке будут объединены специалисты самых разных сфер – не только врачи, но и психологическая служба. Также здесь будет обеспечен доступ к широкому перечню государственных, муниципальных сервисов, в том числе по направлениям социальной защиты, юридической службы, службы занятости населения, социального фонда России и др. В этом центре также можно будет заняться спортом, провести досуг с семьей, получить навыки новой профессии.

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