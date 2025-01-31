СК расследуют атаку украинских БПЛА на мирных жителей Волгограда





Следственный комитет России выясняет все обстоятельства атаки БПЛА на мирных жителей в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, расследование также будет проведено по факту атаки украинских дронов в Воронежской и Херсонской областях.

Как ранее сообщалось информагентством, ночью 31 января Волгоградская область подверглась массовому налёту беспилотников ВСУ. За ночь над регионом перехвачены восемь БПЛА.

- По информации органов исполнительной власти, в Каирах Херсонской области вследствие вражеской атаки погиб мирный житель, ранена женщина. В результате украинской вооруженной агрессии на юге Воронежской области ранен мужчина. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на территории предприятия. Пострадал рабочий, - говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.

Напомним, в ночь с 30 на 31 января жителей Красноармейского района Волгограда, где расположена промышленная зона, включая крупный региональный НПЗ, разбудили звуки сирены воздушной тревоги, а также взрывов и автоматных очередей.