В Волгоградской области открыли памятник участникам СВО

Сегодня, 31 января, на территории школы №3 в городе Ленинске Волгоградской области торжественно открыли памятник воинам – выпускникам школы, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в Telegram-канале глава Ленинского района Андрей Денисов.





- Вместе с присутствующими на мероприятии почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, - сообщил глава района.

По обе стороны мемориала, над которым установлена композиция в виде взлетающих журавлей, расположены памятные таблички с именами бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Все они были выпускниками школы.









На церемонии открытия памятника присутствовали руководство района, депутаты районной и областной дум, участники СВО, преподаватели и учащиеся школы.





Фото: Андрей Денисов / t.me