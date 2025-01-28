Общество

На севере Волгограда утром 29 января приступят к восстановлению водовода

Общество 28.01.2025 18:18
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28.01.2025 18:18


В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 29 января стартуют восстановительные работы на сетях водоснабжения. В связи с этим, предупреждают «Концессии водоснабжения», временно будет приостановлена подача ресурса потребителям, проживающим по улицам Штеменко, маршала Еременко, Богунской, Таращанцев, Петра Гончарова, Хользунова и на проспекте Металлургов. 

Кроме того, по сообщению организации, временно будет ограничено движение по проезжей части улицы Таращанцев – в границах от улицы генерала Штеменко до улицы Богунской. 

– Восстановительно-аварийные бригады «Концессий водоснабжения» проведут земляные работы на улице Штеменко, обследуют участок трубопровода и оперативно проведут восстановительные работы, – объясняют временные неудобства в компании. 

Также сообщается, что УК и социальные учреждения заранее были оповещены об ограничениях в подаче воды. 

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