На севере Волгограда утром 29 января приступят к восстановлению водовода

В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 29 января стартуют восстановительные работы на сетях водоснабжения. В связи с этим, предупреждают «Концессии водоснабжения», временно будет приостановлена подача ресурса потребителям, проживающим по улицам Штеменко, маршала Еременко, Богунской, Таращанцев, Петра Гончарова, Хользунова и на проспекте Металлургов.

Кроме того, по сообщению организации, временно будет ограничено движение по проезжей части улицы Таращанцев – в границах от улицы генерала Штеменко до улицы Богунской.

– Восстановительно-аварийные бригады «Концессий водоснабжения» проведут земляные работы на улице Штеменко, обследуют участок трубопровода и оперативно проведут восстановительные работы, – объясняют временные неудобства в компании.

Также сообщается, что УК и социальные учреждения заранее были оповещены об ограничениях в подаче воды.