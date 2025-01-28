В Волгограде заметили колонну скорых на проспекте Жукова





Сегодня, 28 января, очевидцы заметили колонну карет скорой помощи в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, в общей сложности волгоградцы насчитали около 10 спецмащин.

Автомобили скорой двигались на большой скорости с включенными спецсигналами по проспекту Маршала Жукова в сторону Центрального района. Очевидцы предположили, что спецмашины направляются в центр города из-за возможно случившегося происшествия.

Однако в Облздраве на запрос редакции информагентства пояснили, что работа бригад скорых осуществляется в штатном режиме, ЧП не зафиксировано.

- По информации комитета здравоохранения работа скорой помощи в Волгограде осуществляется в штатном режиме. Бригады скорой помощи продолжают нести дежурство, ЧП не зафиксировано, - уточнили в ведомстве.

Фото: архив V102.RU