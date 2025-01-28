Пост № 1 в Волгограде нацелился на помещение бывшего театра кукол

Бывшие помещения театра кукол в здании Гидростроителя на площади Павших Борцов в Волгограде готовится занять МОУ Центр «Пост № 1». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию.

Напомним, что накануне стало известно о поиске подрядчика, который подготовит проект для производства ремонтных работ на первом этаже и в подвале дома №15 по проспекту Ленина, являющегося частью архитектурного ансамбля «Комплекс застройки проспекта Ленина», признанного объектом культурного наследия (ОКН). Ранее здесь находился театр кукол. Техническим заказчиком работ вступает «Пост № 1». На эти цели из бюджета выделены 1,6 млн рублей.

- Проект ремонта должен быть выполнен в 2025 году. Затем начнется поиск подрядной организации, которая проведет работы на ОКН, после чего муниципальное учреждение Пост № 1 сможет занять новое помещение, - сообщили в мэрии. - Сейчас Пост № 1 находится на улице Пушкина, 14 – рядом с Вечным огнем. Новое помещение также располагается рядом с мемориалом, но отличается вдвое большей площадью, а также удобной планировкой.

Воспитанники МОУ Центр «Пост № 1», напомним, несут вахту памяти у Вечного огня на Аллее Героев.

В бывшем театре кукол, куда в текущем году должно переехать это учреждение, предстоит отремонтировать встроенное помещение общей площадью 711,3 кв. м. на 1 этаже и в подвале дома 1957 года постройки.

Фото из архива V102.RU