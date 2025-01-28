В Волгоградской области ищут опасную молочку из Рязани

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают потребителей о небезопасной молочной продукции, которая может попасть на прилавки в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении, информация о нахождении в обороте молочной продукции, несоответствующей обязательным требованиям, поступила из Рязанской области.

- Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемого лица было установлено, что изготовитель – ООО «Гринмилк» является «предприятием-призраком», по фактическому адресу производства: Рязанская область, г. Рязань, тер. Никуличи, район Никуличи, 12, с/т «Опыт», участок 73, деятельность не осуществляет, - сообщили в управлении.

Такая продукция, как отмечают в Роспотребнадзоре, может быть опасной, так как произведена неизвестными лицами в неизвестных условиях. Волгоградцев просят при обнаружении молочной продукции этого производителя сообщать в территориальное управление.

Фото из архива V102.RU