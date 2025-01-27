В волгоградских магазинах ищут опасную икру из Сибири

Общество 27.01.2025 08:09
0
27.01.2025 08:09
В волгоградских магазинах может появиться опасная икра. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующее предупреждение распространило РПН по Иркутской области. Специалисты ведомства из Восточной Сибири выявили на территории своего региона предприятие-призрак, которое маскировалось под индивидуального предпринимателя Короткова А.М. из Ангарска.
Было установлено, что по указанному адресу никакой производственной деятельности не ведется. Таким образом, икру делали неизвестные лица в неизвестных условиях, поэтому она может быть опасной для здоровья, сделали вывод в ведомстве.
Жителей региона и юридических лиц просят проявлять бдительность и немедленно сигнализировать при обнаружении такой продукции в торговых сетях.
Напомним, в декабре прошлого года волгоградцев также предупреждали о предприятии-призраке из Сахалина, которое также производило опасную икру.
Такой был у Пресли, Леннона и Рахманинова: рояль Steinway стал собственностью волгоградской филармонии27.01.2025 10:43
Общество 27.01.2025 10:43
Бастрыкин потребовал доклад о высадке школьника из трамвая в Волгограде27.01.2025 10:03
Общество 27.01.2025 10:03
Население Волгоградской области сократилось на два райцентра27.01.2025 10:02
Общество 27.01.2025 10:02
Путин наградил двух волгоградских медиков и педагога27.01.2025 10:01
Общество 27.01.2025 10:01
Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллион27.01.2025 09:56
Общество 27.01.2025 09:56
Волгоградцы закидали РПН жалобами на вонючие подвалы27.01.2025 08:40
Общество 27.01.2025 08:40
То ли ещё будет? В Волгограде взлетела стоимость земли на Сарпинском27.01.2025 07:42
Общество 27.01.2025 07:42
«Оставаться на прежнем месте было бы нечестно»: волгоградка ушла из коррекционной школы ради работы в приюте для собак26.01.2025 19:57
Общество 26.01.2025 19:57
Волгоградцев напугали звуки взрывов во время реконструкции пленения Паулюса26.01.2025 16:49
Общество 26.01.2025 16:49
Здесь даже легче дышится: смотрим, как выглядят волжские «тропики»26.01.2025 15:53
Общество 26.01.2025 15:53
«Это резервная дорога?»: волгоградцам объяснили назначение бетонных плит на линии СТ у ЦПКиО26.01.2025 15:00
Общество 26.01.2025 15:00
Подстрелили? В Волгограде на берегу Волги вновь найден мертвый лебеденок26.01.2025 14:07
Общество 26.01.2025 14:07
Володин анонсировал новый порядок сдачи ГИА для девятиклассников26.01.2025 13:30
Общество 26.01.2025 13:30
«От 50 до 100 рублей»: ТРК «Европа Сити Молл» начнет брать деньги с посетителей за парковку26.01.2025 13:00
Общество 26.01.2025 13:00
Что же будет весной? В Волгограде жители «Родниковой долины» вновь пожаловались на нехватку автобусов26.01.2025 11:22
Общество 26.01.2025 11:22