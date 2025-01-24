Отвыкшим от снега волгоградцам пообещали зимнее чудо

Синоптики пообещали волгоградцам снежную субботу. Такой оптимистичный прогноз выдал сервис Яндекс Погода на основании данных метеонаблюдений системы «Метеум», передает ИА «Высота 102».

– 25 января в Волгограде будет преимущественно пасмурная погода, в течение дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −5°...−4°, днем поднимется до −4°...−3° и сохранится на этом уровне. Ветер будет доходить до 2,7 м/с, – прогнозирует сервис.

В воскресенье, 26 января, в областном центре будет так же пасмурно, а в течение всего дня ожидается снег и дождь. Утром температура воздуха составит −4°...−3°, днем - до −2°, а вечером и ночью сохранится на уровне −3°...−2°. И это все почти при полном штиле.

Между тем, по данным Волгоградского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни помимо осадков ожидаются туман, изморозь и гололедица. А в некоторых районах прогнозируют ночные морозы до -12.