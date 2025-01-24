



Жители хутора Ширяевский в Киквидзенском районе Волгоградской области проводили в последний путь 25-летнего земляка Романа Киселева, погибшего в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла 23 января, сообщили местные жители.

По окончании Преображенской средней школы, а затем и профучилища Роман проходил срочную военную службу в рядах Российской Армии в должности водителя-электрика. После демобилизации вернулся домой. Контракт с Министерством обороны РФ молодой мужчина подписал летом 2024 года. Как говорят жители хутора, не смог остаться в стороне от страшных событий на Донбассе и встал на защиту людей, свободы и мирного неба.

– Роман родился в хуторе Ширяевском. Учителя Преображенской средней школы помнят его как доброго, уважительного и надежного ученика, – говорится в некрологе, опубликованном в сообществе «Подслушано – Подсмотрено Киквидзе». – Он был скромным парнем, настоящим товарищем и другом, который никогда не прятался за чужую спину. Он был добрым, внимательным и заботливым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи. Родные и близкие знали его как любящего сына, внука, племянника и брата. Наш земляк был настоящим защитником Отечества, который с честью выполнил свой долг. Он отдал жизнь за свободу и независимость Родины, за наше мирное небо.

Роман Киселев погиб 25 июля 2024 года в Новомихайловке Марьинского района.