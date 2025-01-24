Общество

В хуторе Волгоградской области простились с погибшим на СВО Романом Киселевым

Общество 24.01.2025 09:17
0
24.01.2025 09:17


Жители хутора Ширяевский в Киквидзенском районе Волгоградской области проводили в последний путь 25-летнего земляка Романа Киселева, погибшего в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла 23 января, сообщили местные жители. 

По окончании Преображенской средней школы, а затем и профучилища Роман проходил срочную военную службу в рядах Российской Армии в должности водителя-электрика. После демобилизации вернулся домой. Контракт с Министерством обороны РФ молодой мужчина подписал летом 2024 года. Как говорят жители хутора, не смог остаться в стороне от страшных событий на Донбассе и встал на защиту людей, свободы и мирного неба.

– Роман родился в хуторе Ширяевском. Учителя Преображенской средней школы помнят его как доброго, уважительного и надежного ученика, – говорится в некрологе, опубликованном в сообществе «Подслушано – Подсмотрено Киквидзе». –  Он был скромным парнем, настоящим товарищем и другом, который никогда не прятался за чужую спину. Он был добрым, внимательным и заботливым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи. Родные и близкие знали его как любящего сына, внука, племянника и брата. Наш земляк был настоящим защитником Отечества, который с честью выполнил свой долг. Он отдал жизнь за свободу и независимость Родины, за наше мирное небо.

Роман Киселев погиб 25 июля 2024 года в Новомихайловке Марьинского района. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.01.2025 11:32
Общество 24.01.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 11:10
Общество 24.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.01.2025 08:49
Общество 24.01.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 08:35
Общество 24.01.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 22:23
Общество 23.01.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:35
Общество 23.01.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:19
Общество 23.01.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:12
Общество 23.01.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 20:09
Общество 23.01.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 19:11
Общество 23.01.2025 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 19:06
Общество 23.01.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 18:44
Общество 23.01.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 17:21
Общество 23.01.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 16:57
Общество 23.01.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 16:38
Общество 23.01.2025 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Волгоградцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
11:26
Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апрелеСмотреть фотографии
11:10
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
11:03
Бывший полицейский пропал в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде осудили управляющего, укравшего у двух компаний 19 млн рублейСмотреть фотографии
10:10
Главгосэкспертиза дала положительную оценку второму этапу обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В больницах остаются 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:27
Бастрыкин затребовал доклад по расследованию ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:17
В хуторе Волгоградской области простились с погибшим на СВО Романом КиселевымСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщину на ул. КузнецкойСмотреть фотографии
08:49
Полицейские отогрели семью с детьми из сломавшейся под Волгоградом машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
В Волгограде на продажу выставили павильоны закрывшегося рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
08:01
Колбасное изобилие притормозило инфляцию в Волгоградской области до 8,72%Смотреть фотографии
07:04
В Волгоградской области задержали рыбака с сетями и 52 кг рыбыСмотреть фотографии
06:26
В МВД предложили упростить оформление пьяного водителяСмотреть фотографии
22:23
Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий СебелевСмотреть фотографии
21:35
В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планетСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские волонтеры собрали 363 мешка с мазутом в Краснодарском краеСмотреть фотографии
21:12
Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 разСмотреть фотографии
20:51
В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:24
На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»Смотреть фотографии
20:09
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда ШипиловаСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионовСмотреть фотографии
19:11
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофельСмотреть фотографии
19:06
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезньюСмотреть фотографии
18:44
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном СарычевымСмотреть фотографии
17:54
МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗаСмотреть фотографии
17:35
В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
17:29
Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
17:21
Россияне выступили за смертную казнь для мошенниковСмотреть фотографии
 