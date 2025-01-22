Общество

В Дубовке Волгоградской области простились с добровольцем Денисом Ягодиным

Общество 22.01.2025 19:42
0
22.01.2025 19:42


В хуторе Челюскинец Дубовского района Волгоградской области сегодня, 22 января, в последний путь проводили 31-летнего Дениса Ягодина. Как рассказали ИА «Высота 102» родные  волгоградца, в зону СВО он отправился минувшей осенью в качестве добровольца. Участник спецоперации погиб при исполнении воинского долга 6 декабря 2024 года. 

По словам близких, Денис Сергеевич Ягодин учился в школе №2 в городе Дубовке. По окончании школы проходил срочную службу. 

Он был нашим солнышком. Добрый до невозможности, спокойный, мужественный, – вспоминают родные. – Осенью Денис решил присоединиться к ребятам в зоне спецоперации и 8 ноября подписал контракт с Министерством обороны. Проходил учения в Ростовской области, затем попал в Персиановку, служил во втором батальоне 102-го мотострелкового полка. Погиб в ДНР , в посёлке Дальнее.

Свой 32-й день рождения Денис Ягодин должен был отметить 12 февраля. 

В Дубовке у погибшего добровольца остались мать и две сестры. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.01.2025 21:07
Общество 22.01.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 20:32
Общество 22.01.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 18:42
Общество 22.01.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 18:28
Общество 22.01.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 18:02
Общество 22.01.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 17:37
Общество 22.01.2025 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.01.2025 17:16
Общество 22.01.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 16:33
Общество 22.01.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 15:50
Общество 22.01.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 15:37
Общество 22.01.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 15:17
Общество 22.01.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 14:31 Реклама
Общество 22.01.2025 14:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.01.2025 13:59
Общество 22.01.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 13:55
Общество 22.01.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2025 13:14
Общество 22.01.2025 13:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Под Волгоградом открыли памятник невыпавшему снегуСмотреть фотографии
20:32
Волгоградцев шокировал опустевший SelgrosСмотреть фотографии
19:57
Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садисткуСмотреть фотографии
19:42
В Дубовке Волгоградской области простились с добровольцем Денисом ЯгодинымСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде прокуратура заступилась за обделенного жильем участника СВОСмотреть фотографии
19:16
Экосовет собрался в Волгограде на первое заседание: наметили планыСмотреть фотографии
18:42
Снег появился в прогнозе волгоградских синоптиков на ближайшие дниСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде из-за реконструкции ЦУМа сменили место пленения ПаулюсаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде со второй попытки надеются найти работников в исторический зал обкома КПСССмотреть фотографии
17:37
Волгоградцам рассказали о предоставлении налоговых льгот в 2025 годуСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде открылся первый в регионе центр помощи бывшим заключеннымСмотреть фотографии
16:33
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Евгением МарусикомСмотреть фотографии
16:06
Росрыболовство: черноморская рыба безопасна для здоровья людейСмотреть фотографии
15:53
Под Волгоградом сменили главу районаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде сбежавших из дома детей нашли в ТЦ «Мармелад»Смотреть фотографии
15:44
Количество БПЛА увеличат для слежки за волгоградцамиСмотреть фотографии
15:37
Под Волгоградом простятся с бойцом с позывным «Барс»Смотреть фотографии
15:17
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом хозяин дома чуть не оставил без глаза гостяСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде раскрыли дело ОПГ, торговавшей на международном черном рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
В Госдуме предложили разрешить мохнатых сокамерников заключеннымСмотреть фотографии
14:31
Совет молодёжи ЕвроХим-ВолгаКалия посетил первооткрывателя Гремячинского месторожденияСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области задержали двоих рыбаков за преступным промысломСмотреть фотографии
14:18
Жители Лятошинки смастерили чудо-станок для плетения маскировочных сетейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
В Волгоградской области под поезда попали шесть человекСмотреть фотографии
13:55
Яндекс: в феврале в Волгоград приедет вдвое больше туристов, чем год назадСмотреть фотографии
13:41
Володин на встрече в Госдуме поддержал предложения губернатора БочароваСмотреть фотографии
13:14
Ещё 50 мотоциклов от жителей региона передали волгоградским бойцамСмотреть фотографии
13:05
В Камышине семьям героев СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:04
Политолог Серенко: Бочаров показал, с кем пойдет дальше и реализует план переменСмотреть фотографии
 