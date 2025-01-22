



В хуторе Челюскинец Дубовского района Волгоградской области сегодня, 22 января, в последний путь проводили 31-летнего Дениса Ягодина. Как рассказали ИА «Высота 102» родные волгоградца, в зону СВО он отправился минувшей осенью в качестве добровольца. Участник спецоперации погиб при исполнении воинского долга 6 декабря 2024 года.

По словам близких, Денис Сергеевич Ягодин учился в школе №2 в городе Дубовке. По окончании школы проходил срочную службу.

– Он был нашим солнышком. Добрый до невозможности, спокойный, мужественный, – вспоминают родные. – Осенью Денис решил присоединиться к ребятам в зоне спецоперации и 8 ноября подписал контракт с Министерством обороны. Проходил учения в Ростовской области, затем попал в Персиановку, служил во втором батальоне 102-го мотострелкового полка. Погиб в ДНР , в посёлке Дальнее.

Свой 32-й день рождения Денис Ягодин должен был отметить 12 февраля.

В Дубовке у погибшего добровольца остались мать и две сестры.