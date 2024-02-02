Жилой дачный массив на юге Волгограда остался без транспорта

Департамент городского хозяйства опубликовал извещение о начале приема заявлений на осуществление перевозок по указанному маршруту. Однако ни одной заявки не поступило. Департамент планирует в ближайшее время вновь объявить конкурс на осуществление перевозок по данному направлению, заверили в администрации.
О транспортных проблемах проживающих в СНТ «Нефтяник» волгоградцев V102.RU сообщало неоднократно. В дачный сезон СНТ связывал с цивилизацией сезонный автобус №32. Волгоградцы неоднократно обращались в администрацию города с просьбой сделать его круглогодичным, однако в мэрии отказывали и заверяли, что в зимнее время на маршруте работает коммерческий перевозчик. Теперь люди остались и без маршрутки.
Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области сообщали о выявленных фактах нарушения расписания автобуса №32, что стало поводом для представления, внесенного надзорным органом в адрес мэрии. Должностные лица администрации Волгограда были привлечены к административной ответственности.