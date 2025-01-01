Общество

«Били чуть ли не в каждом дворе»: в Волгограде, несмотря на запрет, Новый год встретили под канонаду тысяч фейерверков

Общество 01.01.2025 08:06
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01.01.2025 08:06


В Волгограде введённый накануне праздников запрет не помешал по традиции отметить Новый год с использованием пиротехники. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно в полночь небо над всеми восьми районами областной столицы раскрасили тысячи разноцветных шаров, одновременно над городом пронеслась канонада из мощных взрывов и хлопков.



- Били чуть ли не в каждом дворе. С одной стороны, традиция, конечно, и дети порадовались, но с другой, тревожно, конечно, было. Но больше всего беспокоили не красочные фейерверки, а мощные петарды. В этом году, видимо, из-за подорожания полноценных фейерверков, по крайней мере у нас в Советском районе, очень много взрывали мощных петард. Эстетически красоты от них никакой, а взрываются чуть ли не как гранаты. Только и успевали подскакивать. В целых жилых массивах у машин сигнализации срабатывали, - поделилась одна из жительниц города.

Использование пиротехники было настолько плотным, что вскоре после полуночи город затянуло смогом из мелкодисперсной пыли, образовавшейся после сгорания снарядов. В целом волгоградцы раскрашивали небосвод над областной столицей яркими шарами фейерверков на протяжении как минимум полутора часов.

Напомним, администрацией Волгоградской области с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года был введён запрет на использование пиротехники. Исключение составили хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Ограничения были введены на фоне участившихся налётов беспилотников ВСУ на южные регионы России. При этом они затрагивали лишь использование, но не продажу пиротехники. Изначально продавцы такого рода изделий опасались, что из-за принятых мер они могут разориться.

Как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», нарушителей власти обещали привлекать к административной ответственности. По закону им грозят штрафы в размере до 100 тыс. рублей. Саботирующих запрет должны были наказывать муниципальные административные комиссии. О количестве граждан, оштрафованных в новогоднюю ночь, в настоящее информация в открытых источниках отсутствует.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео - читатели

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