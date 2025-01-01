В Волгоградской области город Котово пятые сутки остается без питьевой воды. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что глава местной администрации Наталья Ефимченко ещё 30 декабря 2024 года отрапортовала о завершении ремонтных работ, фактически нормальное водоснабжение 20-тысячного города так и не было восстановлено даже к утру 1 января 2025 года.





– Я проживаю вместе с пожилой бабушкой, мамой и несовершеннолетним сыном. Мы пятый день, как когда-то наши предки в осаждённом фашистами Сталинграде, вынуждены ходить за питьевой водой на родник. Я в отчаянии. Это всё длится уже три года. Мы никому не нужны. Не знаю, что делать. это какой то ад, – рассказала, срываясь на слёзы, жительница дома №169 на ул. Мира Анна Марусина.

По словам котовчанки, она проживает на третьем этаже многоквартирного дома, но даже до неё питьевая вода не добралась.

– Вот уже несколько часов тонкой струйкой идёт какая-то гремучая смесь кофейного цвета. Это не вода, это разжиженная окалина. Её не то чтобы пить нельзя, кран с такой водой опасно просто открывать. Она тут же выводит из строя всю сантехнику. Это какое-то издевательство над людьми, - добавила женщина.

Жители города шокированы не только неспособностью местных чиновников произвести ремонтные работы в нормативный срок, но даже организовать элементарный подвоз питьевой воды.

Согласно данным единого портала ЖКХ города Котово, в административном центре с 20-тысячным населением было определено всего четыре пункта подвоза воды. Каждый из которых, видимо, по разумению чиновников, должен обслуживать по 5 тыс. человек.

- Чтобы вы понимали, к моему дому ближайшая точка подвоза воды МОУ СШ №6. Оттуда до меня где-то 5-6 километров. У нас много бабушек-дедушек, у большинства нет личного транспорта. И как нам преодолевать с вёдрами это расстояние, - задаётся вопросом Анна Марусина. – При этом оставить свой адрес для подвоза невозможно. Мы всем домом несколько суток звонили – ни у кого не получилось дозвониться до оператора. Там, судя по всему, один человек сидит, и линия не справляется с нагрузкой.

Более того, на определённых властями точках не везде привозят питьевую воду. В городе лишь несколько автомобилей для её развозки. «Выручают» отчёты властей пожарные автомобили, набирающие технический ресурс непригодный для употребления в местном пруду.

Естественно, в таких адских условиях питьевого ресурса катастрофически не хватает. Вечером 31 декабря 2024 года без воды остались часами ожидающие очереди несколько десятков котовчан, пришедших за водой в один из пунктов выдачи. Как оказалось, муниципальные власти выделили один автомобиль сразу на несколько точек. Частично опорожнившись, автомобиль поспешил бросить людей с пустыми ёмкостями на морозе, уехав на другую точку. Произошедшее очевидцы засняли на видео. Собравшиеся горожане удивлены, что власти сами подталкивают их к протестам и забастовкам.

Люди уверены, что логика в отношении к ним чиновников лишь одна – муниципалитет из последних сил пытается создать видимость помощи горожанам, чтобы отчитаться перед вышестоящим руководством.

1 января 2025 года, по информации местных жителей, диспетчер местного водоканала Сыромятникова откровенно заявила, что питьевую воду вообще ждать не стоит. Сегодня будет осуществляться подвоз исключительно технической воды.

Фото и видео: Котовский разворот / t.me