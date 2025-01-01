Общество

«Мы как жители осаждённого Сталинграда»: в Котово задумались о забастовке из-за отсутствия питьевой воды

Общество 01.01.2025 11:36
0
01.01.2025 11:36


В Волгоградской области город Котово пятые сутки остается без питьевой воды. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что глава местной администрации Наталья Ефимченко ещё 30 декабря 2024 года отрапортовала о завершении ремонтных работ, фактически нормальное водоснабжение 20-тысячного города так и не было восстановлено даже к утру 1 января 2025 года.



– Я проживаю вместе с пожилой бабушкой, мамой и несовершеннолетним сыном. Мы пятый день, как когда-то наши предки в осаждённом фашистами Сталинграде, вынуждены ходить за питьевой водой на родник. Я в отчаянии. Это всё длится уже три года. Мы никому не нужны. Не знаю, что делать. это какой то ад,  – рассказала, срываясь на слёзы, жительница дома №169 на ул. Мира Анна Марусина.

По словам котовчанки, она проживает на третьем этаже многоквартирного дома, но даже до неё питьевая вода не добралась.

– Вот уже несколько часов тонкой струйкой идёт какая-то гремучая смесь кофейного цвета. Это не вода, это разжиженная окалина. Её не то чтобы пить нельзя, кран с такой водой опасно просто открывать. Она тут же выводит из строя всю сантехнику. Это какое-то издевательство над людьми, - добавила женщина.

Жители города шокированы не только неспособностью местных чиновников произвести ремонтные работы в нормативный срок, но даже организовать элементарный подвоз питьевой воды.

Согласно данным единого портала ЖКХ города Котово, в административном центре с 20-тысячным населением было определено всего четыре пункта подвоза воды. Каждый из которых, видимо, по разумению чиновников, должен обслуживать по 5 тыс. человек.

- Чтобы вы понимали, к моему дому ближайшая точка подвоза воды МОУ СШ №6. Оттуда до меня где-то 5-6 километров. У нас много бабушек-дедушек, у большинства нет личного транспорта. И как нам преодолевать с вёдрами это расстояние, - задаётся вопросом Анна Марусина. – При этом оставить свой адрес для подвоза невозможно. Мы всем домом несколько суток звонили – ни у кого не получилось дозвониться до оператора. Там, судя по всему, один человек сидит, и линия не справляется с нагрузкой.

Более того, на определённых властями точках не везде привозят питьевую воду. В городе лишь несколько автомобилей для её развозки. «Выручают» отчёты властей пожарные автомобили, набирающие технический ресурс непригодный для употребления в местном пруду.

Естественно, в таких адских условиях питьевого ресурса катастрофически не хватает. Вечером 31 декабря 2024 года без воды остались часами ожидающие очереди несколько десятков котовчан, пришедших за водой в один из пунктов выдачи. Как оказалось, муниципальные власти выделили один автомобиль сразу на несколько точек. Частично опорожнившись, автомобиль поспешил бросить людей с пустыми ёмкостями на морозе, уехав на другую точку. Произошедшее очевидцы засняли на видео. Собравшиеся горожане удивлены, что власти сами подталкивают их к протестам и забастовкам.

Люди уверены, что логика в отношении к ним чиновников лишь одна – муниципалитет из последних сил пытается создать видимость помощи горожанам, чтобы отчитаться перед вышестоящим руководством.

1 января 2025 года, по информации местных жителей, диспетчер местного водоканала Сыромятникова откровенно заявила, что питьевую воду вообще  ждать не стоит. Сегодня будет осуществляться подвоз исключительно технической воды. 

Фото и видео: Котовский разворот / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.01.2025 14:15
Общество 01.01.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2025 12:54
Общество 01.01.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2025 12:17
Общество 01.01.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2025 10:06
Общество 01.01.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2025 08:32
Общество 01.01.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2025 08:06
Общество 01.01.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 21:01
Общество 31.12.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 20:24
Общество 31.12.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 20:06
Общество 31.12.2024 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 19:31
Общество 31.12.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 19:26
Общество 31.12.2024 19:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.12.2024 18:29
Общество 31.12.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 17:30
Общество 31.12.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 16:49
Общество 31.12.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2024 16:45
Общество 31.12.2024 16:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:15
В Волгоградской области на 4% увеличили выплаты семьям с детьмиСмотреть фотографии
12:54
Волгоградская область на четыре дня окажется во власти ураганаСмотреть фотографии
12:17
Переходим на минералку? В России на 42% подняли «лимонадный» акцизСмотреть фотографии
11:36
«Мы как жители осаждённого Сталинграда»: в Котово задумались о забастовке из-за отсутствия питьевой водыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В подвергшейся нападению ИК-19 отметили положительно отличившихся заключённыхСмотреть фотографии
09:00
«Шел с Чебурашкой»: в Волжском сбили лежащего на дороге пешеходаСмотреть фотографии
08:32
Под Волгоградом чистокровная Мольба и пони Малышка обрели новых хозяевСмотреть фотографии
08:06
«Били чуть ли не в каждом дворе»: в Волгограде, несмотря на запрет, Новый год встретили под канонаду тысяч фейерверковСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
«Руки целые, а уши бы надрать»: волгоградские подростки игнорируют запрет пиротехникиСмотреть фотографии
20:24
Журналист Юнашев вспомнил визит в Волгоград 1 января с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
20:06
Ждали, переживали и выбирали: непростой 2024 год – в фотообъективе ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:31
«После полуночи наступает время травм»: врач скорой помощи – о дежурстве в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
19:26
«Идти только вперед!»: волгоградцы увидят трехминутное новогоднее обращение ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
«Как в Москве, только ничего не видно»: станцию СТ в Волгограде оборудовали электронным таблоСмотреть фотографии
18:29
Готовьтесь или не пейте: волгоградский врач дала совет, как спастись от алкогольного отравленияСмотреть фотографии
17:30
Волгоградцам сообщили о задержке трех рейсов из МосквыСмотреть фотографии
16:49
«Было ощущение, что знаем друг друга сто лет»: проводники рассказали о встрече Нового года в вагоне поездаСмотреть фотографии
16:45
Ночью в Волгограде пройдет новогодняя служба в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области в первые дни нового года потеплеет до +8 градусовСмотреть фотографии
15:17
Сирота из Волгограда под Новый год напомнила Бастрыкину о своей незавидной участиСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы выпустили 13 миллионов мальков в Волгу, Ахтубу и ДонСмотреть фотографии
14:31
Власти Котово заявили об отсутствии новых порывов на водоводеСмотреть фотографии
13:39
В центре Волгограда под бой курантов запустят 40 холодных фонтановСмотреть фотографии
13:07
Дед Мороз из спецназа в Волжском поздравил семью кавалера ордена МужестваСмотреть фотографии
12:46
От массовых гуляний с побоищами до первых «аниматоров»: как в Волгограде менялись традиции Нового года и РождестваСмотреть фотографии
12:27
Гуляем до 2-х: как будут работать трамваи и троллейбусы в Волгограде в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
11:55
ДТП с перевертышем произошло на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
«Бастрыкин помоги!»: жители Котово жалуются на отсутствие воды 31 декабряСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцам прилетело поздравление из космосаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
График работы отделений почты на праздниках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 