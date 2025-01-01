Общество

Под Волгоградом чистокровная Мольба и пони Малышка обрели новых хозяев

Общество 01.01.2025 08:32
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01.01.2025 08:32


В Котельниково Волгоградской области власти наконец-то нашли новый дом для лошади по кличке Мольба. Как сообщает ИА «Высота 102», с третьей попытки всё же состоялись торги по определению нового хозяина. После внимания прессы за чистокровного скакуна решили побороться сразу 15 претендентов, в числе которых как частные лица, так и ИП, а также даже крестьянско-фермерские хозяйства.

Однако по какой-то причине сразу девять заявившихся участников торгов впоследствии отказались от своих планов. Ещё пять вовремя не внесли свои предложения по цене и не были допущены до торгов. В итоге победителем стал единственный прошедший все стадии аукциона участник Гасан Амиргамзаев, предложивший за лошадь 26,2 тыс. рублей, что более чем в два раза выше изначальной стоимости.


Вместе с Мольбой муниципалитет смог пристроить и ещё одно животное. В рамках дополнительных конкурсных процедур за 36,3 тыс. пони по кличке Малышка продана главе местного КФХ из хутора Караичев Андрею Лаврову.

Ранее в августе 2024 года в Котельниковском районе также состоялись торги, на которых с молотка ушла чистокровная лошадь английской верховой породы по кличке «Эмма». Она тогда осталась в Волгоградской области. За 114 тыс. рублей скакуна выкупил бизнесмен Николай Филатов.

Напомним, о судьбе Мольбы редакция ИА «Высота 102» рассказывала неоднократно. Изначально власти пытались продать её по рыночной стоимости в 256 тыс. рублей, но дважды не смогли найти ни одного претендента. На третий раз они выставили животное на торги по символической цене в 12,8 тыс. рублей.

Фото: ГИС «Торги»

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